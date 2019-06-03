Назначена дата выборов в парламент Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 12:10 — REGNUM Выборы депутатов в Народное собрание (Парламент) Карачаево-Черкесии состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Такое решение было принято на 55-й сессии законодательного органа 31 мая.

Жителям субъекта предстоит выбрать 50 депутатов шестого созыва парламента, сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе республиканской избирательной комиссии. Парламент республики избирается по пропорциональной системе.

Всего в единый день голосования в Карачаево-Черкесии будут проведены 16 избирательных кампаний разного уровня. Будут избраны депутаты представительных органов девяти муниципальных районов: Адыге-Хабльского, Зеленчукского, Карачаевского, Малокарачаевского, Ногайского, Прикубанского, Урупского, Усть-Джегутинского и Хабезского.

Кроме того, жителям Вако-Жилевского, Ново-Тебердинского, Коста-Хетагуровского, Кавказского, Хабезского, Бавуковского сельских поселений предстоит выбрать депутатов в местные советы. Всего 8 сентября будут распределены 267 депутатских мандатов.