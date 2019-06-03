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Экс-глава «Правого сектора»* намерен баллотироваться в Раду

Политика

«Правый сектор»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 3 июня 2019, 12:10 — REGNUM  Бывший лидер неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош хочет стать депутатом Верховной рады. Об этом он написал 3 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Лучшим антивирусом от вируса промосковского реваншизма является украинский национализм. Поэтому националисты обязательно должны быть представлены в Верховной раде и иметь там мощную фракцию…», — заявил он.

Отметим, в 2014 году Ярош стал депутатом Верховной рады, избравшись по одному из округов Днепропетровской области.

Ранее Ярош заявил, что президент Украины Владимир Зеленский потеряет не только свою должность, но и жизнь, если предаст тех, кто погиб во время Майдана, а также в ходе карательной операции Украины против Донбасса.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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