В Верховную Раду могут пройти шесть партий — опрос

Киев, , 11:57 — REGNUM

На досрочных выборах в Верховную Раду Украины 5% барьер уверенно преодолевают четыре политические силы («Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» Петра Порошенко, объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко), ещё две партии («Сила и честь» и «Гражданская позиция») имеют хорошие шансы попасть в парламент. Об этом 3 июня в Киеве в ходе презентации результатов соцопроса заявила председатель правления Украинского института социальных исследований имени Яременко Ольга Балакирева.

«На сегодняшний день только четыре политические силы уверенно преодолевают 5-процентный барьер, это — партия «Слуга народа», которая имеет 40,9%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,01%, «Европейская солидарность» Порошенко — 10,5%, объединение «Батькивщина» Тимошенко — 9,3%», — сказала Балакирева.

По её словам, партия «Сила и честь» экс-главы службы безопасности Украины Игоря Смешко и партия «Гражданская позиция» экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко фактически «приближаются к 5-процентному барьеру».

«Учитывая статистическую погрешность, можно сказать, что они также имеют очень высокий шанс попасть в парламент. Это — «Сила и честь» Смешко, который сейчас имеет 4,9% и «Гражданская позиция» Гриценко — 4,8%. Есть еще три политические силы, которые набирают три и менее процента. Но учитывая погрешность в 2,2, мы тоже оставляем им шанс. Электорат до конца не определился, поэтому ситуация может меняться, тем более, что поддержка у партии «Голос» растет. Сегодня она имеет по всей стране среди тех, кто определился — 3,3%. Можно предположить, что этот показатель будет расти. «Радикальная партия» Ляшко — 2,7%, «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» — 2,4%, объединение «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — 2,3%», — рассказала Балакирева.

По её словам, партия «Народный фронт», партия «Удар» Виталия Кличко и политсила экс-премьер-министра Владимира Гройсмана уже не имеют шансов пройти в новый состав парламента.

«На наш взгляд, остальные политические силы не имеют шансов попасть в парламент. И менее двух месяцев до выборов — это очень короткий срок, чтобы влиять на ситуацию», — добавила Балакирва.

Роллинговое исследование электоральных ориентаций населения Украины было проведено в период с 15 по 31 мая. Всего опрошено 2100 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае социологическая группа «Рейтинг» опубликовала свои результаты опроса. Так, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа» — 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. За «Оппозиционная платформу — За жизнь» готовы проголосовать10,5%опрошенных, за БПП Солидарность — 8,8%, «Батькивщину» —7,3%, партию «Сила и честь» Игоря Смешко — 5,1%, партию Святослава Вакарчука «Голос» — 4,6%, Радикальная партия Олега Ляшко —3,3%, Оппозиционный блок — 3,2%.