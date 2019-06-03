Оппозиция призвала к свержению военного совета в Судане

Хартум, , 11:55 — REGNUM В Судане призывают к свержению военного совета. С таким призывом выступило оппозиционное суданское Объединение профсоюзов.

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Лидеру оппозиции в Судане предложили покинуть страну — СМИ

Как следует из заявления, опубликованного 3 июня на сайте оппозиции в Facebook, обращение адресовано ко всем жителям страны «во всех деревнях, посёлках, городах». Людей призывают «выйти сейчас на улицы и провести мирную демонстрацию».

"Начать гражданское неповиновение и остановить общественную жизнь, чтобы свергнуть комитет безопасности (который называет себя Военным советом)», — отмечено в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Судане продолжаются с декабря 2018 года. Поводом для демонстраций послужило решение правительства страны поднять цены на хлеб.

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Протесты в Судане: погибли девять человек

В апреле 2019 года вооруженные силы страны свергли президента Омара аль-Башира и взяли власть в свои руки. Гражданская оппозиция Судана требует от временного правительства организовать передачу власти гражданским структурам.

Добавим, что на днях силовые структуры пытались разогнать сидячую забастовку у штаба вооружённых сил страны, продолжающуюся несколько месяцев. В результате столкновений между военными Судана и оппозицией погибли по меньшей мере девять человек, не менее 11 человек получили ранения. Военное правительство Судана заявило, что акции протеста возле министерства обороны страны, расположенного в центре столицы Хартум, угрожают безопасности государства.