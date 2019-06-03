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Зеленский уволил заместителя главы СБУ

Политика

Чиновник ранее подал заявление об отставке

Киев, 3 июня 2019, 11:52 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении заместителя Службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Кононенко. Указ опубликован 3 июня на официальном сайте президента Украины.

«Уволить Кононенко Виктора Ионасовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины», — сказано в документе.

Напомним, Кононенко написал заявление об увольнении 31 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, после увольнения экс-глава СБУ Василий Грицак провёл встречу с высокопоставленным сотрудником ЦРУ. Встреча была настолько конфиденциальной, что на неё не пустили даже переводчика.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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