Зеленский уволил заместителя главы СБУ

Киев, , 11:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении заместителя Службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Кононенко. Указ опубликован 3 июня на официальном сайте президента Украины.

«Уволить Кононенко Виктора Ионасовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины», — сказано в документе.

Напомним, Кононенко написал заявление об увольнении 31 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, после увольнения экс-глава СБУ Василий Грицак провёл встречу с высокопоставленным сотрудником ЦРУ. Встреча была настолько конфиденциальной, что на неё не пустили даже переводчика.

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