«Крепкий орешек» Зеленский стал для США не такой легкой добычей — эксперт

Киев, , 11:48 — REGNUM США заинтересованы в том, чтобы Украина создала благоприятный инвестиционный климат для американских компаний и продаже Киеву своих товаров, в частности вооружений. Об этом 3 мая заявила в эфире одного из украинских телеканалов эксперт-международник Ирина Верещук, комментируя получение президентом Владимиром Зеленским приглашение осуществить визит в США от президента Дональда Трампа.

«Очень хорошо, что Трамп первым вышел на связь и кроме телефонного поздравления мы получили официальное приглашение по визиту в США. Сегодня США всерьез рассматривает возможность предоставления Украине особого статуса партнера вне НАТО. США всерьез рассматривают санкции против тех компаний, которые строят «Северный поток-2». США готовят нам военную помощь оборонного характера. Им будет что предложить Зеленскому, а Зеленскому есть что пообещать США. Это должен быть благоприятный инвестиционный климат, гарантии тем предприятиям и инвесторам, которые уже вложили в Украину, а их не так уж мало. Также это оборонный сектор, где мы могли бы покупать оружие у США, другие товары и технологии, которые нам сегодня нужны, чтобы сделать прорыв в экономике», — сказала Врещук.

Она считает, что Зеленский показывает себя «крепким орешком» в отношениях с США, не идя на уступки в кадровых вопросах.

«США будут использовать президента Зеленского в своих политических и внутренних целях. Тем не менее мы увидели, что Зеленский оказался не такой легкой добычей, а крепким орешком. Мы видели, что давили, чтобы не назначил Богдана. Вопреки всему Богдан назначен. Давили, чтобы оставить Луценко. В настоящее время Луценко готовится на выход, его даже не зовут на заседание СНБО, всячески показывая, что ему пора забирать свою кружку и все что осталось в кабинете. Зеленский будет пытаться играть в свою игру. Насколько удачно? Покажет время. Пока все выглядит позитивно», — считает Верещук.

Она считает, что сегодня визит Зеленского в Брюссель и США готовит команда украинских дипломатов, в которую входит глава миссии Украины при НАТО, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде Вадим Пристайко.

«Зеленский нуждается в авторитетных личностях, которые в разные годы работали в США, особенно в 2000-ых гг., которые имели тесные связи с Республиканской партией», — подытожила Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня администрация президента Украины сообщила, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Владимира Зеленского посетить США. Визит должен пройти после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Осаке.

«Президент Украины Владимир Зеленский благодарен президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон», — сказано в сообщении.