Посол Индонезии в РФ выразил готовность страны поддерживать народ Палестины

Москва, , 11:51 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации и Республике Белоруссия Вахид Суприяди выразил готовность правительства и народа Индонезии продолжать поддерживать борьбу народа Палестины за независимость во время празднования международного дня Аль-Кудс в Москве, сообщает Antaranews.

По словам Вахида Суприяди, решение палестинского вопроса должно опираться на согласованные параметры и срочную необходимость принятия Советом Безопасности ООН немедленных действий.

Между тем председатель Совета муфтиев России и председатель мусульманского собрания Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил солидарность с усилиями палестинского народа по достижению самоопределения и независимости.

Известно, что День солидарности с палестинским народом Аль-Кудс прошел в Московской Соборной мечети, где помимо посла Индонезии, с короткой речью выступили послы Палестины, Турции и Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель спикера Совета народных представителей Индонезии совершил рабочий визит в Амман (Иордания), в ходе которого подчеркнул, что правительство и народ Индонезии всегда будут поддерживать Палестину в борьбе за независимость.

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