Мэр Екатеринбурга назвал лидеров протеста против храма

Екатеринбург, , 11:37 — REGNUM Лидерами протеста против храма в Екатеринбурге являются больше десяти человек. Мэр Александр Высокинский назвал их пофамильно в своём обращении к горожанам, опубликованным на сайте горадминистрации.

В список вошли депутаты городской думы Константин Киселёв и Андрей Пирожков, политологи Фёдор Крашенинников, Дмитрий Москвин и Сергей Мошкин, журналист Ринат Низамов, активистка сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина и другие. Всего Высокинский назвал 15 человек.

При этом глава города отметил, что несмотря на попытки диалога некоторые противники строительства храма продолжают нагнетать ситуацию. Также они предлагают новые формы протеста против строительства религиозного объекта. Свои действия они объясняют тем, что власть, по их мнению, не слышит их и не считается с их мнением.

Напомним, ранее для обсуждения ситуации вокруг храма была создана рабочая группа. Её первое заседание состоится уже сегодня, 3 июня.