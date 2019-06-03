Лидер немецкой партии СДПГ Андреа Налес объявила о своей отставке

Берлин, , 11:19 — REGNUM Андреа Налес уходит в отставку с поста председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Правящая коалиция Германии оказывается в сложном положении, передает немецкий канал n-tv.

«Обсуждения во фракции и множество уходов из партии показали мне, что необходимой для выполнения моих обязанностей поддержки более нет», — заявила Налес 2 июня и объявила о своей отставке. Также она отказывается от роли депутата бундестага.

Пока не ясно, кто сменит Налес на этом посту. Министр финансов, вице-канцлер Олаф Шольц отказался от этого предложения, а на экстренном совещании партии преемник не был выбран. СДПГ является членом правящей коалиции Германии наряду с блоком «Христианско-демократический союз» / «Христианско-социальный союз». 2 июня представители коалиции заверили, что будут продолжать свою работу до 2021 года, однако члены оппозиционных партий требуют досрочных выборов в бундестаг.

Андреа Налес возглавляла СДПГ 13 месяцев. За последние годы партия потеряла значительное число избирателей. На выборах в Европейский парламент за нее проголосовали 15,8% — на 11,5% меньше, чем на европейских выборах 2014 года. На выборах в бундестаг в 2017 года СДПГ получила 20,5% голосов.