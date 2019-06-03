В Брюсселе Зеленский разблокирует работу комиссии «Украина-НАТО» — эксперт

Киев, , 11:10 — REGNUM 4−5 июня во время визита в Брюссель украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским может разблокировать работу комиссии «Украина-НАТО». Об этом 3 июня заявила в эфире одного из украинских телеканалов эксперт-международник Ирина Верещук.

«Результатом станет конкретный план мероприятий, например, по НАТО: что мы должны сделать для того, чтобы разблокировать комиссию «Украина — НАТО»? Нет таких глухих углов, из которых бы мы не смогли выйти в случае с НАТО. Если сегодня Венгрия приводит нам определенные аргументы относительно того, чтобы разблокировать комиссию Украина-НАТО. Мы должны их услышать и предложить свой путь выхода из глухого угла для Йенса Столтенбрга, который потом будет разговаривать со свой страной-членом НАТО», — сказала Верещук.

Она призвала Киев провести аудит соглашения об ассоциации с Евросоюзом, чтобы ускорить евроинтеграцию Украины.

«Если сегодня мы по линии Евросоюза имеем соглашение об ассоциации, безвиз и ряд других проектов, мы должны провести аудит и мониторинг таких проектов, чтобы понять, почему мы так медленно движемся в сторону ЕС, что нам мешает с обеих сторон. Провести рекогносцировку на месте», — добавила Верещук.

Кроме того, она считает, что у Брюсселя нет возможности разблокировать переговоры по Донбассу.

«Сегодня только США в силе разблокировать переговоры по Донбассу. Дональд Трамп, который собирается встретиться с Владимиром Путиным, должен приехать с готовыми предложениями, в том числе и санкционного порядка… На сегодня Брюссель не является тем игроком, который посадит Путина за стол переговоров. Он среди тех игроков, которые сядут с ним для предметного разговора», — рассказала Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, 4−5 июня президент Зеленский осуществит первый иностранный визит в Брюссель. Глава украинского государства встретится с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.По данным пресс-службы президента Украины, также запланированы встречи с другими высокопоставленными лицами европейских и евроатлантических структур. Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ.

Напомним, с декабря 2017 года Венгрия последовательно блокирует работу комиссии «Украина-НАТО» из-за украинской образовательной реформы. По мнению Будапешта, новый закон об образовании ограничивает права закарпатских венгров относительно изучения родного языка. Будапешт заявил, что будет блокировать евроатлантические и евроинтеграционные устремления Киева до устранения «проблемных», по его мнению, положений образовательного закона. Ранее, 25 сентября 2017 года экс-президент Петр Порошенко подписал закон «Об образовании».