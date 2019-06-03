Окружение Порошенко пророчит ему лавры «отца нации» — СМИ

Киев, , 11:13 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко возглавит список партии «Европейская солидарность», но депутатом скорее всего не станет. Об этом заявили источники в окружении Порошенко, сообщило 3 июня издание «Украинская правда».

Члены избирательного штаба политсилы заявили, что Порошенко лично формирует список кандидатов в депутаты и даже возглавит его на выборах, но в депутаты не собирается, поскольку это не его уровень.

«Порошенко возглавит партию, но должен стать не депутатом, а отцом нации. Что-то по типу Качинского в Польше, который никаких должностей не занимает, но на самом деле имеет наибольший авторитет и влияние», — рассказали члены команды Порошенко.

Они также отметили, что окружению Порошенко удалось убедить политика, что после пребывания на должности президента нажимание кнопок в парламенте — это не его уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Блок Петра Порошенко» изменил название на «Европейскую солидарность», а также избрал Порошенко председателем партии.

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