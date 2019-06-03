Понедельник, 3 Июня 2019 года
11:03:36 МСК

Министр промышленности Индонезии назвал страну «инвестиционным центром»

Политика

Правительство Индонезии запустило единую онлайн-форму, с помощью которой потенциальным инвесторам будет легче оформить лицензию

Джакарта, 3 июня 2019, 11:03 — REGNUM  Министр промышленности Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что его страна является одним из мировых инвестиционных центров, сообщает Antaranews.

«Индонезия является одним из мировых инвестиционных центров. Правительство страны намерено и впредь поощрять инвестиции путем создания благоприятного делового климата», — говорится в письменном заявлении министра промышленности.

Для облегчения притока инвестиций правительство Индонезии запустило единую онлайн-форму, с помощью которой потенциальным инвесторам будет легче оформить лицензию.

По словам Аирлангга Хартарто, компании, которые инвестируют от 30 млн до 2 млрд долларов США, могут получить налоговые каникулы в течение 5−20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности Индонезии Аирлангга Хартарто провел переговоры с представителем федерации японских экономических организаций в Токио (Япония).

Читайте ранее в этом сюжете: Минпром Индонезии: японские компании хотят увеличить инвестиции в страну

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить