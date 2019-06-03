Министр промышленности Индонезии назвал страну «инвестиционным центром»

Джакарта, , 11:03 — REGNUM Министр промышленности Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что его страна является одним из мировых инвестиционных центров, сообщает Antaranews.

«Индонезия является одним из мировых инвестиционных центров. Правительство страны намерено и впредь поощрять инвестиции путем создания благоприятного делового климата», — говорится в письменном заявлении министра промышленности.

Для облегчения притока инвестиций правительство Индонезии запустило единую онлайн-форму, с помощью которой потенциальным инвесторам будет легче оформить лицензию.

По словам Аирлангга Хартарто, компании, которые инвестируют от 30 млн до 2 млрд долларов США, могут получить налоговые каникулы в течение 5−20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности Индонезии Аирлангга Хартарто провел переговоры с представителем федерации японских экономических организаций в Токио (Япония).

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