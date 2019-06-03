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Генсек НАТО подтвердил: в бывшем албанском Сталине появится авиабаза

Политика

В модернизацию существующих на аэродроме объектов вложат 51 млн евро

Брюссель, 3 июня 2019, 11:09 — REGNUM  Реализация программы по созданию в Албании современной авиабазы НАТО будет продолжена, средства на строительство выделены. Об этом заявил генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с главой албанского правительства Эди Рамой.

Авиабаза — первая на западных Балканах — появится на месте старого военного аэродрома в городе Кучова округа Берат. В период с 1950 по 1990 город Кучова носил имя Сталина.

В модернизацию существующих на аэродроме объектов будет вложен 51 млн евро, уточнил Столтенберг. Он подчеркнул, что программа будет выполняться согласно плану, политические события на неё не повлияют.

Напомним, с февраля в Албании продолжаются уличные протесты. Манифестанты призывают к отставке и премьер-министра Эди Рамы и его правительства, обвиняя их в коррупции и усугублении экономического кризиса.

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