Китай готов дать вооружённый отпор попыткам отделить Тайвань

Сингапур, , 10:50 — REGNUM В случае попыток со стороны других государства оспорить претензии Пекина в отношении Тайваня и спорных вод в Южно-Китайском море, вооруженные силы Китая готовы на это решительно отреагировать. Такое заявление министр обороны КНР Вэй Фэнхэ сделал накануне, 2 июня, в Сингапуре в ходе международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Associated Press.

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Агентство отмечает, что глава китайского оборонного ведомства не направлял конкретных угроз в адрес Соединённых Штатов, однако в своей речи сильно раскритиковал действия Вашингтона. Осуждёнию со стороны министра подверглась поддержка Тайваня властями США и ведение так называемых операций по свободе судоходства на стратегических водных путях, которые Китай рассматривает как свои собственные.

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Вэй заявил, что если кто-то осмелится отделить Тайвань от Китая, у китайских военных не будет иного выбора, кроме как «сражаться любой ценой». Он добавил, что Народно-освободительная армия Китая не «уступит ни одного дюйма священной земли» своей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, начала 1990-х годов Пекин проводит в отношении Тайваня политику «одна страна — две системы». Фактически Тайвань контролируется политическими последователями Гоминьдана, проигравшего в 1949 году гражданскую войну сторонникам Коммунистической партии Китая.

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