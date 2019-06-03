Минобороны Испании пригрозило миллионным штрафом за задержку бронемашин

Мадрид, , 10:56 — REGNUM Задержка поставок бронемашин в испанскую армию может обернуться для объединения компаний-производителей миллионным штрафом. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Временное объединение предприятий (UTE) General Dynamics-Santa Barbara Sistemas, Indra и SAPA обязалось в июле передать военным первые экземпляры техники, однако позже стало известно о переносе поставок на ноябрь. Оборонное ведомство Испании не намерено ждать и собирается взыскать с UTE по €10 тыс. за каждый день просрочки. К ноябрю штраф вырастет до €1,2 млн.

Ранее минобороны согласилось отложить исполнение обязательств по контракту, согласно которому ожидало первые бронированные автомобили еще в ноябре 2018 года. Тогда производитель не успевал провести испытания техники.

Речь идет о поставке 998 единиц техники на общую сумму €3,8 млрд. В первой партии ожидается 348 машин Dragon, призванных заменить устаревшие бронемашины BMR.

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