Понедельник, 3 Июня 2019 года
10:56:36 МСК

Минобороны Испании пригрозило миллионным штрафом за задержку бронемашин

Политика

Речь идет о поставке 998 единиц техники на общую сумму €3,8 млрд

Мадрид, 3 июня 2019, 10:56 — REGNUM  Задержка поставок бронемашин в испанскую армию может обернуться для объединения компаний-производителей миллионным штрафом. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Временное объединение предприятий (UTE) General Dynamics-Santa Barbara Sistemas, Indra и SAPA обязалось в июле передать военным первые экземпляры техники, однако позже стало известно о переносе поставок на ноябрь. Оборонное ведомство Испании не намерено ждать и собирается взыскать с UTE по €10 тыс. за каждый день просрочки. К ноябрю штраф вырастет до €1,2 млн.

Ранее минобороны согласилось отложить исполнение обязательств по контракту, согласно которому ожидало первые бронированные автомобили еще в ноябре 2018 года. Тогда производитель не успевал провести испытания техники.

Речь идет о поставке 998 единиц техники на общую сумму €3,8 млрд. В первой партии ожидается 348 машин Dragon, призванных заменить устаревшие бронемашины BMR.

Читайте также: Во Франции запустят программу по производству вертолетов Airbus

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить