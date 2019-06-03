В Госдуме требуют проверок всех оборонных предприятий

Москва, , 10:43 — REGNUM Случившееся на оборонном предприятии в Дзержинске должно стать поводом для проверки всех опасных производств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Произошедшее в Дзержинске должно стать поводом для масштабной проверки всех опасных производств, связанных с оборонно-промышленным комплексом. Такая проверка с участием представителей всех надзорных служб должна быть инициирована на федеральном уровне», — заявил Миронов.

Депутат Госдумы не исключил, что такая ревизия докажет необходимость законодательных изменений, могут быть обновлены регламенты и нормы безопасности.

«Необходимо провести тщательный анализ ситуации, чтобы не допустить повторения инцидентов, угрожающих в том числе гражданскому населению», — отметил он.

Миронов также обратил внимание на то, что в августе 2018 года на другом оборонном заводе Дзержинска также произошел взрыв, тогда погибли люди.

«Всего за последние годы только на предприятиях по производству взрывчатых веществ по всей России зафиксировано более десятка опасных инцидентов, многие приводили к человеческим жертвам. Считаю, что ситуация требует системных мер по усилению безопасности на оборонных объектах», — заключил Миронов.

Ранее 1 июня 2019 года в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ «Кристалл» во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. По данным Нижегородского правительства, после ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек, госпитализированы 16 человек.