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В Крыму утвердили дату выборов депутатов в Госсовет

Политика

Голосование состоится, как и в других регионах России, 8 сентября

В Крыму утвердили дату выборов депутатов в Госсовет
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Ласточкино гнездо

Симферополь, 3 июня 2019, 10:38 — REGNUM  Крымские депутаты утвердили на внеочередной сессии дату выборов в парламент республики — их назначили на 8 сентября 2019 года — единый день голосования. Об этом 3 июня передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Согласно федеральному закону №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гражданам Российской Федерации», окончанием срока, на который избираются органы государственной власти субъекта Российской Федерации, является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных органов или депутатов», — заявил спикер парламента Владимир Константинов.

Напомним, в соответствии с Конституцией Республики Крым Государственный совет избирается сроком на пять лет. Прошлые выборы депутатов местного парламента состоялись 14 сентября 2014 года.

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Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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