Индонезия намерена увеличить объемы экспорта какао в страны ЕС

Брюссель, , 10:36 — REGNUM Индонезия стремится увеличить объемы экспорта какао в страны Европейского союза (ЕС), сообщает Antaranews.

«Одним из ведущих товаров, который до сих пор имеет тенденцию к росту спроса, является какао. Индонезия привержена увеличению объема экспорта какао и его качественных производных продуктов», — говорится в письменном заявлении атташе по делам сельского хозяйства при посольстве Индонезии в Брюсселе (Бельгия) Вахиды, которая как и многие жители Индонезии не имеет фамилии.

По её словам, торговый баланс Индонезии в области какао всегда демонстрировал положительную динамику. Объем экспорта индонезийского какао в Европейский союз в 2018 году достиг 215,2 млн долларов США, увеличившись на 22% по сравнению с 2017 годом.

«Заводы по переработке какао перерабатывают какао-бобы в полуфабрикаты для экспорта в крупные страны-потребители, такие как государства ЕС, США и Япония», — отметила Вахида.

До сих пор какао-масло является ведущим экспортным продуктом Индонезии с объемом, достигающим 24,6 тыс. тонн в 2018 году.

Напомним, по данным Евростата, Европейский союз является одной из основных стран-потребителей какао в мире, примерно 8−9 кг на душу населения в год. Крупнейшими странами-импортерами какао в ЕС стали Кот-д'Ивуар ($4 млрд), Гана ($1,5 млрд) и Нигерия ($672 млн).