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Трамп призвал к единению политические силы Израиля

Политика

«Израиль все испортил своими выборами»

Трамп призвал к единению политические силы Израиля
Кнессет. Израиль

Вашингтон, 3 июня 2019, 10:18 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп призвал все политические силы Израиля к единству, об этом 3 июня сообщает Al Arabia.

В четверг, 30 мая, Кнессет проголосовал за роспуск парламента, так как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог в нужный срок сформировать правительство, новые выборы назначены на сентябрь 2019 года.

«Израиль все испортил своими выборами. Они должны объединиться», — заявил Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

Глава Белого дома США поддерживает политику Тель-Авива в отношении Ирана, однако трудности с формированием кабинета не позволяют еврейскому государству полностью ее реализовывать.

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