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В вузах и техникумах Прикамья через год откроют более 700 бюджетных допмест

Политика

В вузах число мест бюджетных вырастет с 5800 в 2019 году до 6200 в 2020-м

Пермь, 3 июня 2019, 10:08 — REGNUM  В Пермском крае увеличат число бюджетных мест в вузах и средних специальных образовательных учреждениях. Прием на бюджетные места в 2020 году откроется более чем на 742 дополнительных места, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В 2019 году число бюджетных мест в вузах составит 5800, в 2020 году — 6200, в учреждениях среднего профессионального образования — 14 300 и почти 14 700 соответственно.

Увеличение произойдет по направлениям: «информатика и электроника», «строительство», «машиностроение», «педагогика», «искусство и культура», «физическая культура и спорт», «математические и естественные науки», «гуманитарные науки», «горное и нефтегазовое дело».

Краевая власть отметила растущую популярность среди абитуриентов направлений, связанных с развитием цифровой экономики и промышленности. В 2018 году по направлению «оснащение средствами автоматизации технологических процессов» число претендентов на место выросло в шесть раз (по сравнению с 2017 годом) и достигло 8,8 чел. на место. Вдвое вырос конкурс на специальность «технология машиностроения».

Добавим, в 2018 году в вузах региона число бюджетных мест было увечено на 300. Государство предоставило возможность за счет казны получить образование более 7,8 тыс. студентам.

Читайте ранее в этом сюжете: В пермских вузах увеличено число бюджетных мест

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