На Украине МИД и СБУ переполошились из-за любительского видеоролика

Киев, , 10:08 — REGNUM Любительский ролик об «аннексии» Румынией части территорий Украины, в котором, как признаётся сам автор, он описал вымышленную историю, а не реальность, стал поводом для срочного созыва совещания на Украине. Об этом сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

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«В связи с изложенными в статье доводами во вторник (4 июня — прим. ИА REGNUM ) проведу совещание с руководством МИД, Генерального штаба и Главного управления разведки минобороны Украины, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ», — написал прокурор в Facebook.

Матиос уточнил, что уже сегодня, 3 июня, он лично внесёт в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке к совершению особо тяжких преступлений, которые посягают на территориальную целостность украинского государства.

«Все получат законные поручения в рамках уголовного производства», — добавил прокурор, пообещав бороться за Украину.

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«Даже травоядные могут стать хищниками, если мы не будем защищать свое государство», — отметил Матиос.

Добавим, что, по словам автора, видео является прологом к книге, которую он пишет. В видеоролике описывается сценарий войны между объединившимися Румынией и Молдавией, с одной стороны, и Украиной — с другой, однако автор подчёркивает вымышленный характер этой ситуации. Также автор заявляет, что к 2022 году Румыния и Молдавия образуют союзное государство, которое захватывает часть Черновицкой и Одесской областей.

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