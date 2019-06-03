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Испанскую партию «Подемос» обвинили в распространении русской пропаганды

Политика

Испанский политик Пабло Иглесиас назвал украинского футболиста Романа Зозулю «неонацистом»

Мадрид, 3 июня 2019, 10:14 — REGNUM  Испанская газета ABC обвинила левую испанскую партию «Подемос» в распространении российской пропаганды, конечная цель которой, по мнению издания, — разрушить Европейский союз (ЕС).

3 июня газета опубликовала статью, в которой сообщила о жалобе украинского футболиста Романа Зозули, выступающего за испанский клуб «Альбасете», на лидера «Подемос» Пабло Иглесиаса. Зозуля обвинил политика в оскорблении. Ранее Иглесиас назвал футболиста «неонацистом и расистом» — Зозуля известен своей поддержкой, в том числе финансовой, так называемой «антитеррористической операции» вооруженных сил Украины на Донбассе.

«То, что Пабло Иглесиас, в настоящее время главный партнер правительства Испании в парламенте, назвал украинского игрока «неонацистом» и «расистом», является частью стратегии, разработанной и осуществляемой подразделением пропаганды российского правительства, конечной целью которого является влияние на мнения, государственную и внешнюю политику Испании с целью ослабления изнутри таких институтов, как ЕС, и разрушения трансатлантических связей», — пишет ABC.

Роман Зозуля, уверяет газета, «не нацист, а 29-летний молодой человек, страдающий от агрессии со стороны России».

Газета также обвиняет испаноязычные российские средства массовой информации, такие как RT и Sputnik, в распространении ложной информации о событиях в Сирии, о деле Скрипаля и о других мировых событиях.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Европейский парламент в Испании партия «Подемос» в альянсе с «Объединенными левыми» заняла четвертое место, набрав 10% голосов.

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Антироссийская пропаганда
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