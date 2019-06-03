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Премьер-министр Туниса избран главой новой партии

Политика

Партия намерена решать экономические проблемы страны, которые беспокоят международных инвесторов и кредиторов

Тунис, 3 июня 2019, 10:09 — REGNUM  Представители светской партии Туниса «Tahya Tounes» в воскресенье, 2 июня, избрали премьер-министра страны Юсефа Шахеда своим главой, передает Reuters.

По информации информационного агентства, партия «Tahya Tounes» была основана в январе 2019 года после нескольких месяцев разногласий внутри правящей коалиционной партии «Nidaa Tounes». В результате разногласий десятки лидеров партии были вынуждены уйти в отставку.

В партию «Tahya Tounes» вошли министры из правительства Шахеда, а также парламентарии.

Представители партии заявили, что рассчитывают на победу на следующих выборах, после чего они намерены активизировать приостановленные экономические реформы, проведения которых требуют иностранные инвесторы. Выборы пройдут в конце 2019 года.

Агентство напоминает, что основными экономическими проблемами Туниса являются высокая инфляция и безработица. Экономическая ситуация вызывает недовольство иностранных инвесторов и кредиторов. Прежде всего, Международного валютного фонда.

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