Глава Индонезии о кончине Ани Юдойоно: «Потеряли лучшую»

Джакарта, , 09:43 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо назвал бывшую первую леди страны Ани Юдойоно, которая ушла из жизни 1 июня, лучшей «женской фигурой» в стране, которая послужила примером для подражания всему индонезийскому народу, сообщает Antaranews.

«Мы, жители Индонезии, потеряли лучшую», — заявил президент страны во время церемонии прощания с бывшей первой леди Индонезии в Джакарте 2 июня.

По его словам, Ани Юдойоно была искренним гуманитарным деятелем, примером для подражания и вдохновения для жителей Индонезии как мать, жена и первая леди страны.

Джоко Видодо отметил, что «кончина Ани Юдойоно стала глубокой скорбью для всех жителей Индонезии».

Напомним, Ани Юдойоно — известный политический и общественный деятель в Индонезии, супруга экс-президента Сусило Бамбанг Юдойоно, который занимал пост главы государства с 2004 по 2014 годы.

Ани Юдойоно ушла из жизни 1 июня 2019 года в госпитале Национального университета в Сингапуре, где проходила лечение от лейкемии, в возрасте 66 лет.