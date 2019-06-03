Путин внес в Госдуму конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

Москва, 3 июня 2019, 09:34 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму, передает корреспондент ИА REGNUM.
Конвенцией создается юридическая основа для эффективного сотрудничества государств — участников ШОС для противодействия идеологии и практике экстремизма.
Конвенцией определено содержание понятий и терминов, установлены основные принципы осуществления сотрудничества в сфере противодействия экстремизму. Прописан перечень мер по противодействию экстремизму, разрабатываемых и осуществляемых на национальном уровне.
Кроме того, документом определены перечень деяний экстремистского характера, за совершение которых стороны обязуются установить гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.
Прописаны также меры, направленные на предупреждение и пресечение участия юридических лиц в осуществлении экстремистской деятельности.
Конвенция была подписана 9 июня 2017 г. в Астане.