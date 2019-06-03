В Гондурасе врачи и учителя бастуют против реформ

Тегусигальпа, , 09:28 — REGNUM В Гондурасе сотни людей участвуют в насильственных акциях протеста против реформ в системах здравоохранения и образования, пишет газета El Deber 2 июня. Беспорядки проходят на фоне забастовки врачей и преподавателей.

В конце минувшей недели акции протеста продолжались три дня в различных городах страны. Демонстранты вступали в стычки с полицией и жгли покрышки. Беспорядки произошли также перед посольством США в Гондурасе. Сотрудники посольства назвали «подобные акты неприемлемыми».

В противовес протестам около 8 тыс. сторонников правительства приняли участие в демонстрациях в те же дни.