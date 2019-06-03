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В Греции прошел второй тур выборов в местные органы власти

Политика

Лидируют представители оппозиции

Афины , 3 июня 2019, 09:13 — REGNUM  По предварительным данным, в Греции представители оппозиции победили в большинстве регионов и муниципалитетов во втором туре выборов в местные органы власти, которые прошли 2 июня. Такие данные опубликовало МВД Греции, которое отвечает за проведение выборов.

Сообщается, что явка на выборы была намного ниже, чем на первом туре выборов. Она составила менее 41% избирателей против 59% проголосовавших неделю ранее. Кроме того, 3% бюллетеней были признаны недействительными, а 5,6% греческих граждан опустили пустой бюллетень, означающий, что избиратель проголосовал против всех.

В итоге мэром Афин избран Константинос Бакояннис (65,25% голосов), а главой столичного региона Аттика стал Георгиос Паттулис от крупнейшей оппозиционной партии «Новая демократия».

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