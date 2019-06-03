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В Челябинске всё же уволен ответственный за дорожное хозяйство

Политика

На замене руководителя настоял врио губернатора

В Челябинске всё же уволен ответственный за дорожное хозяйство
Pexels
Шахматы

Челябинск, 3 июня 2019, 09:02 — REGNUM  Руководитель управления дорожного хозяйства Челябинска Александр Шабалин всё же уволен. Об этом журналистам заявил мэр Владимир Елистратов.

Вопрос был решён в ходе встречи Елистратова с врио губернатора Алексеем Текслером. Эта встреча прошла на прошедшей неделе.

Напомним, на замене начальника управления настоял лично Текслер. После этого Шабалин был отстранён от должности, а мэр пообещал обсудить ситуацию с временным руководителем региона. Сейчас обязанности руководителя исполняет заместитель главы управления Ирина Степанова.

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