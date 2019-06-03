Пентагон призвал не политизировать армию США из-за скандала с эсминцем

Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Администрации президента США не стоит политизировать американские вооруженные силы в связи со скандалом вокруг попытки «спрятать» от главы государства Дональда Трампа эсминец «Джон С. Маккейн». С такой просьбой обратился к Белому дому исполняющий обязанности главы оборонного ведомства Патрик Шанахан, сообщает Reuters.

Официальный представитель Пентагона подполковник Джо Буччино уточнил, что Шанахан поручил главе своего аппарата поговорить с представителями Белого дома, отвечающими за взаимодействие с военным командованием, и подтвердить обязательства о неполитизации военных. Сообщение было передано, добавил он.

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Ранее, находясь с официальным визитом в Азии, Шанахан подчеркнул, что политизировать вооруженные силы США недопустимо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о попытке военных скрыть от глаз находящегося в Японии президента США Дональда Трампа эсминец «Джон С. Маккейн». Эсминец с именем политического противника Трампа был пришвартован неподалеку от десантного корабля Wasp, на который Трамп поднялся во время визита на японскую базу Йокосука.

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