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Пентагон призвал не политизировать армию США из-за скандала с эсминцем

Политика

Трампу не хотели показывать эсминец «Джон С. Маккейн»

Пентагон призвал не политизировать армию США из-за скандала с эсминцем
U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Abby Rader
USS John S. McCain

Вашингтон, 3 июня 2019, 09:11 — REGNUM  Администрации президента США не стоит политизировать американские вооруженные силы в связи со скандалом вокруг попытки «спрятать» от главы государства Дональда Трампа эсминец «Джон С. Маккейн». С такой просьбой обратился к Белому дому исполняющий обязанности главы оборонного ведомства Патрик Шанахан, сообщает Reuters.

Официальный представитель Пентагона подполковник Джо Буччино уточнил, что Шанахан поручил главе своего аппарата поговорить с представителями Белого дома, отвечающими за взаимодействие с военным командованием, и подтвердить обязательства о неполитизации военных. Сообщение было передано, добавил он.

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Ранее, находясь с официальным визитом в Азии, Шанахан подчеркнул, что политизировать вооруженные силы США недопустимо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о попытке военных скрыть от глаз находящегося в Японии президента США Дональда Трампа эсминец «Джон С. Маккейн». Эсминец с именем политического противника Трампа был пришвартован неподалеку от десантного корабля Wasp, на который Трамп поднялся во время визита на японскую базу Йокосука.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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