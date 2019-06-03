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Иран отклонил предложение Помпео о переговорах без предварительных условий

Политика

«Иран не обращает внимания на игру слов»

Иран отклонил предложение Помпео о переговорах без предварительных условий
Дипломатия Помпео

Тегеран, 3 июня 2019, 09:02 — REGNUM  Власти Ирана отклонили предложение госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео о переговорах без предварительных условий. Об этом 3 июня сообщает Al Jazeera.

По мнению Тегерана, предложение, сделанное главой дипломатического ведомства США, является лишь игрой слов.

«Исламская республика Иран не обращает внимания на игру слов», — подчеркнул представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, характеризуя слова Помпео.

Напомним, ранее госсекретарь США заявил о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном по поводу деэскалации напряженности в регионе, если данная страна продемонстрирует всему миру свою «нормальность».

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном

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