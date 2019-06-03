Понедельник, 3 Июня 2019 года
09:05:00 МСК

Трамп посетит Великобританию, Ирландию и Францию

Политика

В Соединённом Королевстве президент США будет находиться три дня

Трамп посетит Великобританию, Ирландию и Францию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 3 июня 2019, 09:03 — REGNUM  Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибудет со своим первым государственным визитом в Великобританию 3 июня, а затем он посетит Ирландию и Францию. Об этом сообщает RT.

Визит в Соединённое Королевство приурочен к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. В Лондоне Трамп проведет встречи с королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй.

В первый день своего визита в Великобританию президент США встретится с королевой и наследным принцем Чарльзом. Во второй день пройдёт его встреча с британским премьер-министром. Третий день визита будет посвящён участию президента и королевы в мероприятиях в Портсмуте в честь 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

После трёх рабочих дней в Соединённом Королевстве президент США отправится в Ирландию и Францию, где он встретится с главой правительства Ирландии Лео Варадкаром и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Читайте также: Тереза Мэй высказалась о предстоящем визите Трампа в Великобританию

Читайте также: Трамп советует Великобритании не платить $50 млрд за выход из Евросоюза

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить