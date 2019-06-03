Понедельник, 3 Июня 2019 года
08:52:15 МСК

Индия обвинила спецслужбы Пакистана в запугивании граждан

Политика

На званый ужин в индийское посольство не пришло около 300 человек

Исламабад, 3 июня 2019, 08:48 — REGNUM  Власти Индии обвинили службы безопасности Пакистана в преследовании граждан на мероприятиях, проводимых индийским посольством в Исламабаде. Об этом 2 июня сообщает Al Jazeera.

Гости, посетившие ужин, организованный дипломатическим ведомством Индии в отеле Serena, подвергались «преследованию» и запугиванию со стороны спецслужб Пакистана, утверждают индийские чиновники.

Званый ужин проходил в субботу, 1 июня, в результате действий пакистанских спецслужб, как утверждает индийская сторона, от него отказались по меньшей мере 300 человек.

Данный инцидент свидетельствует о продолжающемся конфликте между Нью-Дели и Исламабадом, который обострился после недавнего террористического акта в индийском Кашмире, в ходе которого погибли десятки военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд Пакистана вынес приговор троим исламистам из Кашмира

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Индо-пакистанский конфликт
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить