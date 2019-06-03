Индия обвинила спецслужбы Пакистана в запугивании граждан

Исламабад, , 08:48 — REGNUM Власти Индии обвинили службы безопасности Пакистана в преследовании граждан на мероприятиях, проводимых индийским посольством в Исламабаде. Об этом 2 июня сообщает Al Jazeera.

Гости, посетившие ужин, организованный дипломатическим ведомством Индии в отеле Serena, подвергались «преследованию» и запугиванию со стороны спецслужб Пакистана, утверждают индийские чиновники.

Званый ужин проходил в субботу, 1 июня, в результате действий пакистанских спецслужб, как утверждает индийская сторона, от него отказались по меньшей мере 300 человек.

Данный инцидент свидетельствует о продолжающемся конфликте между Нью-Дели и Исламабадом, который обострился после недавнего террористического акта в индийском Кашмире, в ходе которого погибли десятки военнослужащих.

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