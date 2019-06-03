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Тереза Мэй высказалась о предстоящем визите Трампа в Великобританию

Политика

Встреча президента США и премьер-министра Великобритании состоится 4 мая 2019 года

Лондон, 3 июня 2019, 08:35 — REGNUM  Визит президента Соединённых Штатов Дональда Трампа еще больше укрепит партнерство между Великобританией и США. Об этом заявила глава правительства Великобритании Тереза Мэй. Об этом говорится в сообщении канцелярии британского премьер-министра.

«Это важная неделя для особых отношений, открывающая возможность еще больше укрепить наше (Великобритании и США) тесное партнерство», — сообщила Мэй.

Она добавила, что США и Великобритания являются крупнейшими инвесторами друг для друга. По словам британского премьер-министра, взаимовыгодное сотрудничество позволяет создавать рабочие места и улучшать благосостояние граждан Великобритании.

Напомним, встреча президента США и премьер-министра Великобритании состоится 4 мая 2019 года.

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Внешняя политика США
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