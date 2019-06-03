Саакашвили планирует вернуться в Грузию в ближайшее время

Киев, , 08:33 — REGNUM Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен в скором времени вернуться в Грузию. Об этом политик заявил 2 июня в эфире телеканала «1+1».

На вопрос журналиста о сроках возвращения он ответил:

«Месяц или три месяца».

Напомним, в 2018 году Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам тюрьмы. Также он фигурирует в ряде уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены грузинского парламента заявили, что правоохранительные органы Грузии намерены добиваться экстрадиции Саакашвили с Украины.

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