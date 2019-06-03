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Премьер-министр Эфиопии впервые дал интервью западным СМИ

Политика

«Все мои намерения и действия нацелены на возвышение Эфиопии»

Премьер-министр Эфиопии впервые дал интервью западным СМИ
Марк Нейман / Government Press Office (Israel)
Абий Ахмед

Аддис-Абеба, 3 июня 2019, 08:20 — REGNUM  Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед впервые дал интервью западным СМИ. Интервью состоялось 27 мая в Аддис-Абебе. Ахмед побеседовал с репортером Voice of America Horn of Africa Эскиндером Фирью. Разговор велся на амхарском языке, передает VOA Africa.

В ходе разговора стороны обсудили восстановление отношений с соседней Эритреей, судебные реформы и дальнейшие планы премьер-министра.

«Я считаю, что нет необходимости оставаться у власти на долгое время. Пока я наделен полномочиями, я должен использовать их, чтобы изменить жизнь людей. В моих силах — работать ради перемен, я могу делать ошибки, но все мои намерения и действия нацелены на возвышение Эфиопии», — отметил премьер-министр страны.

Абий Ахмед вступил на пост в 2018 году и сразу же провел серию существенных изменений. По случаю первой годовщины нахождения на посту премьер-министра Эфиопии 2 апреля Абий Ахмед заявил, что «планирует поднять Эфиопию до высоких стандартов, пробудить общественность и возвысить страну, которая повесила голову».

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