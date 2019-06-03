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Америке не быть великой с торговой войной, предупредил Китай

Политика

Белый дом «размахивает тарифами, как «большой дубиной», отметили в Пекине

Америке не быть великой с торговой войной, предупредил Китай
Иван Шилов © ИА REGNUM
Статуя Свободы

Пекин, 3 июня 2019, 08:15 — REGNUM  Торговая война «не сделает Америку снова великой». Соответствующая позиция Китая на фоне обостряющегося торгового конфликта с США изложена в так называемой white paper — описании переговоров, обнародованном Госсоветом КНР.

Официальный Пекин напомнил о предвыборном слогане президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» (Make America great again). В Китае отметили серьезный ущерб американской экономике, нанесенный торговым противостоянием, и заявили, что Белый дом «размахивает тарифами, как «большой дубиной».

Для налаживания торгового диалога США следует отменить все дополнительные пошлины на китайские товары, предупреждает госсовет КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня китайское министерство коммерции предупредило о скором создании списка неблагонадёжных компаний и частных лиц, которые блокируют деятельность китайских предприятий в некоммерческих целях.

Читайте подробнее: Правительство КНР выпустило Белую книгу с позицией по торговой войне с США

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Торговая война между Китаем и США
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