Пекин, , 08:15 — REGNUM Торговая война «не сделает Америку снова великой». Соответствующая позиция Китая на фоне обостряющегося торгового конфликта с США изложена в так называемой white paper — описании переговоров, обнародованном Госсоветом КНР.

Официальный Пекин напомнил о предвыборном слогане президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» (Make America great again). В Китае отметили серьезный ущерб американской экономике, нанесенный торговым противостоянием, и заявили, что Белый дом «размахивает тарифами, как «большой дубиной».

Для налаживания торгового диалога США следует отменить все дополнительные пошлины на китайские товары, предупреждает госсовет КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня китайское министерство коммерции предупредило о скором создании списка неблагонадёжных компаний и частных лиц, которые блокируют деятельность китайских предприятий в некоммерческих целях.

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