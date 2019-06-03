Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом — СМИ

Пхеньян, , 08:14 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил концерт вместе со своим помощником по внешнеполитическим вопросам Ким Ён Чхолем, который, по версии южнокорейских журналистов, был отправлен в трудовой лагерь из-за провала переговоров с США. Об этом 3 июня сообщает ЦТАК.

Северокорейский лидер посетил концерт, организованный женами офицеров армии КНДР. Среди чиновников, которые присутствовали на этом мероприятии, был также якобы отправленный на каторжные работы Ким Ён Чхоль.

Ранее южнокорейская газета The Chosun Ilbo распространила информацию, что ряд чиновников Северной Кореи якобы были казнены из-за провала переговоров на саммите США и КНДР в Ханое. Сообщалось также, что Ким Ён Чхоль из-за провала этих переговоров был уволен и отправлен в трудовой лагерь.

Читайте также: Власти Южной Кореи не подтвердили казни дипломатов в КНДР