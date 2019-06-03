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Глава МИД Германии примет участие в заседании совета министров Франции

Политика

Взаимное участие в заседаниях правительств двух стран предусматривается договором о франко-германском сотрудничестве

Глава МИД Германии примет участие в заседании совета министров Франции
Sandro Halank
Хайко Маас

Париж, 3 июня 2019, 08:07 — REGNUM  Министр иностранных дел Германии Хайко Маас примет участие в заседании совета министров Франции 3 июня, сообщает Le Figaro.

Это взаимное участие в заседаниях правительств двух стран предусматривается и поощряется договором о франко-германском сотрудничестве и интеграции, подписанным в январе этого года. Известно, что глава МИД Германии примет участие в совете в пятый раз.

Издание отмечает, что участие Хайко Мааса происходит на фоне дискуссий лидеров стран Европейского союза (ЕС) о кандидатуре на пост главы Европейской комиссии.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предлагают свои кандидатуры на эту должность. В последние месяцы расхождения во взглядах во франко-германской паре увеличились. Но «огромный прогресс», по словам канцлера Ангелы Меркель, также был достигнут, особенно в области обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2019 года глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан принял участие в заседании правительства Германии.

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