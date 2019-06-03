Совбез ООН продлил санкции в отношении Южного Судана

Джуба, , 07:44 — REGNUM Власти Южного Судана негативно отреагировали на решение Совета Безопасности ООН о продлении санкций в отношении страны еще на один год. В числе санкций — эмбарго на поставки оружия, передает VOA Africa.

Представитель правительства Южного Судана заявил, что продление санкций ослабит государство и будет стимулировать деятельность военизированных групп, которые отказались подписывать мирные соглашения.

Министр информации Южного Судана Майкл Макуэй заявил, что 10 министров Совбеза, которые проголосовали за продление санкций, препятствуют установлению мира в стране.

«Это люди, которые не желают мира для Южного Судана. Повстанцы все еще существуют, мы договорились, однако некоторые из них все еще продолжают бороться с правительством. Если вы наложите оружейное эмбарго на правительство Южного Судана, это будет значить, что вы поддерживаете повстанцев, которые не подписали мирное соглашение», — заявил Макуэй в пятницу, 30 мая.

Макуэй добавил, что правительство Южного Судана реализует мирные соглашения и как суверенное государство имеет право на приобретение собственного оружия.

«Санкции используются как оружие против правительства Южного Судана, его ослабляют. Это неприемлемо, потому что, прежде всего, не все оппозиционные группировки подписали мирные соглашения. Любое оружейное эмбарго сейчас является жестом против мира, люди вновь погрязнут в кризисе», — отметил Макуэй.

Впервые Совет Безопасности ООН ввел санкции против Южного Судана в 2018 году. Ограничительные меры последовали за гражданской войной, продолжавшейся в течение пяти лет. В результате конфликта погибли тысячи человек, многие были вынуждены покинуть страну.