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Основная часть военных советников России покинула Венесуэлу — WSJ

Политика

Из 1 тыс. специалистов в Венесуэле на данный момент осталось несколько десятков

Основная часть военных советников России покинула Венесуэлу — WSJ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Венесуэла

Москва, 3 июня 2019, 07:28 — REGNUM  Военные специалисты из России, которые занимались в Венесуэле подготовкой местных военных и обеспечением контрактов на поставку российского оружия, стали покидать страну. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к министерству обороны РФ.

Сообщается, что из 1 тыс. российских советников в Венесуэле осталось на данный момент несколько десятков.

Как предполагает американское издание, их отъезд связан с непростой экономической ситуацией в стране и отсутствием контрактов на поставку вооружения.

По сообщению издания, Россия, которая являлась неким гарантом предотвращения иностранной интервенции в Венесуэлу, отзывом своих специалистов ставит под «удар» президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.

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