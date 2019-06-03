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Трамп расстается со своим экономическим советником Кевином Хассеттом

Политика

Президент США поблагодарил Хассета за отличную работу

Трамп расстается со своим экономическим советником Кевином Хассеттом
Дональд Трамп

Вашингтон, 3 июня 2019, 06:46 — REGNUM  Об отставке своего советника по экономике Кевина Хассетта заявил президент США Дональд Трамп. Соответствующее обращение было опубликовано 2 июня в Twitter.

«Кевин Хассетт, который проделал такую большую работу для меня и администрации, скоро уедет», — написал президент США.

Трамп пообещал также, что Хассетту будет найдена не менее достойная замена, о которой он сообщит сразу же по возвращении из Европы.

Кроме того, президент поблагодарил советника за его работу и назвал его «настоящим другом».

Напомним, 57-летний Хассетт является председателем Совета экономических консультантов с 2017 года. Он был главным экономическим советником кандидата в президенты Джона Маккейна в 2008 году, а также участвовал в избирательных компаниях Джоржа Буша в 2004 году и Митта Ромни в 2012.

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