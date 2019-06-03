В Сирии гибнут люди, США нацелились на Мексику: Радио REGNUM

Москва, , 08:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1527.

Читайте ранее в этом сюжете: Война Украины с РФ – когда есть мнимая, но уверен в реальной: Радио REGNUM