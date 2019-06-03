В Сирии гибнут люди, США нацелились на Мексику: Радио REGNUM

Москва, 3 июня 2019, 08:00 — REGNUM
- В результате теракта в сирийской Ракке погибли люди;
- В Дзержинске число пострадавших от взрывов на заводе превысило 80 человек;
- Из-за нелегальной миграции Трамп грозит Мексике тарифами;
- Пентагон заявил о китайской угрозе стабильности в Азии;
- Какие санкции готовятся против «Северного потока — 2».
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