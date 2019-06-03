Хуситы атаковали войска международной коалиции в Йемене с помощью дрона

Сана, , 05:34 — REGNUM Воздушную атаку с использованием беспилотного летательного аппарата провели повстанцы-хуситы, совершив налет на военный парад войск коалиции во главе с Саудовской Аравией на юго-западе Йемена. Об этом 3 июня сообщает телеканал Al-Masira.

Парад войск коалиции проходил в военном лагере Рас-Аббас в мухафазе Аден.

Сообщается, что операция была проведена успешно, ей предшествовала тщательная разведывательная операция.

Между тем, принадлежащий Саудовской Аравии новостной портал «Аль-Хадат» передал сведения о том, что средства ПВО коалиции сбили дрон к западу от Адена.

Данных о жертвах и разрушениях не приводится.

Напомним, Саудовская Аравия и возглавляемая ею коалиция войск приняла участие во внутреннем конфликте в Йемене в 2015 году, выступив на стороне свергнутого президента Мансура Хади. Противостоящие коалиции хуситы продолжают войну.

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