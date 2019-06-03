Понедельник, 3 Июня 2019 года
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Трамп призвал РФ прекратить «без разбору убивать мирных жителей» в Идлибе

Политика

Это касается и Ирана, отметил американский президент

Вашингтон, 3 июня 2019, 04:27 — REGNUM  Прекратить бомбардировки в сирийской провинции Идлиб призвал Россию и Иран президент США Дональд Трамп. Соответствующее обращение американский лидер опубликовал 2 июня на своей странице в Twitter.

По имеющимся у Трампа сведениям, вооруженные силы России и в меньшей степени Ирана якобы «бомбят провинцию Идлиб в Сирии и без разбора убивают многих невинных мирных жителей».

Мировое сообщество следит за действиями России в Сирии, предостерег Трамп, отметив также, что не понимает цели и выгоды от подобных действий.

Напомним, ранее в Белом доме заявили о том, что будут поддерживать израильские бомбежки сирийской территории до тех пор, пока войска Ирана и связанных с ним вооруженных формирований не уйдут из Сирии.

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Война в Сирии
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