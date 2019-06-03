Штурм не удался: Армия Хавтара удержала аэропорт Триполи

Триполи, , 03:07 — REGNUM Об отражении атаки вооруженных формирований правительства национального согласия на международный аэропорт Триполи заявил представитель командования Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара генерал Ахмад аль-Мусмари, передает 3 июня Libya Akhbar.

Сообщается, что вооруженные боевики атаковали аэропорт утром воскресенья, 2 июня, однако попытка штурма не увенчалась успехом. В результате операции удерживающие воздушную гавань войска армии Хавтара ликвидировали 14 боевиков, в том числе шестерых наемников из Чада.

Прошедшую операцию генерал аль-Мусмари назвал «очень важной» в ряду операций в Триполи и его окрестностях.

Ранее сообщалось, что подразделения Ливийской национальной армии под руководством Халифы Хавтара продолжает бои за Триполи, несмотря на оказываемое давление. Так, Хафтар отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону в предложении заключить перемирие с «международно признанным» правительством Файеза Серраджа.

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