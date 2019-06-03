Канада приостанавливают деятельность посольства в Венесуэле

Оттава, , 03:05 — REGNUM Временно приостановить работу канадского посольства в Венесуэле вынуждены в Оттаве, заявила 2 июня глава МИД Канады Христя Фриланд, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Данное решение было вынесено в связи с непродлением «режимом Мадуро» дипломатической аккредитации сотрудников канадского посольства.

«Поскольку Венесуэла все глубже погружается в диктатуру, а венесуэльцы продолжают страдать от рук незаконного режима Мадуро, режим предпринял шаги по ограничению возможности работы иностранных посольств в Венесуэле», — цитирует министра пресс-служба.

Фриланд также уверена, что действия Каракаса направлены против тех государств, которые «поддерживают восстановление демократии в Венесуэле».

В ближайшее время в канадском МИД намерены дать оценку деятельности венесуэльской дипломатической миссии в Канаде.

Несмотря ни на что Оттава вместе с международным сообществом намерена продолжить борьбу за права народа Венесуэлы, опорным пунктом которой пока назначена Богота, столица Колумбии. В Боготу рекомендовано обращаться канадцам, нуждающимся в консульской помощи на территории Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая здание посольства Венесуэлы в США было оккупировано представителями проамериканского лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

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