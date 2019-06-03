Депутат Рады: Порошенко бросил пенсионеров в нищету

Киев, , 01:28 — REGNUM В мире нет страны с таким же преступным отношением к пенсионерам, как на Украине, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Как заявил депутат, дети, видящие, как людей, честно отработавших на свою страны, бросают в нищету, не будут работать на благо своей родины.

«Вы такую страну не построите, — уверен Рабинович. — Вы не можете передать это детям, они скажут «Да зачем мне это надо?!».

По мнению Рабиновича, в мире нет ни одной страны, которая так бросила своих пенсионеров, как это сделала Украина.

«Я считаю это одним из основных преступлений Порошенко и его режима, — заявил депутат, подчеркнув при этом, что прежней власти не нужны были люди. — …Пенсионеры не нужны, слабые не нужны, лекарства — ну вы поняли».

Поднять Украину, по мнению Рабиновича возможно, при выполении трех пунктов: обеспечение основы развития экономики, установление мира и гарантия достойных пенсий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вадим Рабинович заявил о том, что мир для Украины — это вопрос ее выживания.

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