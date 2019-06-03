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Премьер-министр – нет! На Украине Саакашвили будет Стивом Джобсом

Политика

Поскольку у экс-главы Одесской области «есть голова на плечах», он намерен генерировать идеи

Премьер-министр – нет! На Украине Саакашвили будет Стивом Джобсом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Михаил Саакашвили

Киев, 3 июня 2019, 00:39 — REGNUM  О намерении стать Стивом Джобсом украинской политики заявил бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщает 2 июня «Телевiзiйна служба новин» (ТСН) Украины.

В интервью источнику Саакашвили заявил о том, что будущее премьер-министра Украины его не прельщает, он хотел бы открыть фонд и заняться генерированием идей.

«Я хочу быть немножко Стивом Джобсом украинской политики. Генерирование идей», — сообщил бывший глава Одесской администрации.

По словам Саакашвили, для успешной реализации его планов нужно создать «площадку для новых идей, фонд». Кроме того, экс-президент Грузии заверил, что его никто не финансирует.

«За мной не стоит ни Госдеп, ни Брюссель, — сообщил Саакашвили. — У меня есть просто голова на плечах»

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Политическая карьера Саакашвили на Украине
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