Трамп пригрозил вывести компании США из Мексики

Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Власти Мексики, которые могли бы решить «кризис на границе» с США за один день, направляют в страну «большую делегацию». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Проблема в том, что они (представители руководства Мексики) «разговаривают» уже 25 лет, — написал Трамп. — Мы (власти США) хотим действий, а не разговоров».

По его словам, если власти Мексики не остановят поток нелегальной миграции в США, «наши компании и рабочие места вернутся в США!».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2019 г. глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он из-за проблем с нелегальной миграцией не собирается «драться» с президентом США.

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