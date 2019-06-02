На Украине могут провести экстренное совещание из-за ролика на YouTube

Киев, 2 июня 2019, 23:16 — REGNUM На Украине нужно провести совещание с участием представителей различных силовых структур, чтобы обсудить размещенное в интернете видео об «аннексии» Румынией запада Украины. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на странице в соцсети Facebook.
«Буквально завтра (3 июня) лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства», — написал он.
По его словам, совещание, в котором примут участие представители руководства МИД, Генштаба ВСУ, СБУ, разведывательных ведомств, будет проведено 4 июня.
Отметим, что на любительском ролике, обнародованном на портале YouTube, идёт речь о «присоединении» в 2022 году Румынией части Украины.